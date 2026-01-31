お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）、2月1日放送の#347では、お笑いコンビ・ビスケットブラザーズの原田泰雅を迎えた特別企画「業界に周知してもらいたい ビスブラ・原田の共演NGリスト」を放送する。自身のYouTubeでも“共演NG”を公言している原田だが、今後活躍する上で“NG”はないに越したことはない...。そこで今回、原田に“共演NG”とされている相手をスタジオに招き、話し合いで和解を目指す。