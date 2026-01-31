Uruが、2月18日にリリースするニューアルバム『tone』の映像盤に収録されるライブ映像のダイジェストを公開した。『tone』は、back numberによる提供楽曲の映画『クスノキの番人』主題歌「傍らにて月夜」、2月9日に配信リリースされる映画『教場 Requiem』主題歌「今日という日を」という新曲に加えて、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2クールオープニングテーマ「アンビバレント」、TBS系金曜ドラマ『DOPE麻薬取締部特捜課』主