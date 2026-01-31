May J.が、「ABEMA（アベマ）」にて2026年2月1日より放送開始する情報バラエティ番組『秘密のママ園2』のエンディングテーマに新曲「Rose Pink」が起用されることを発表した。『秘密のママ園2』は、滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみがMCを務め、ママたちが“本音”で語り合う番組の第2シーズン。エンディングテーマに決定した「Rose Pink」は、日々を懸命に生きる人々、そして母として歩む女性たちの背中を優しく押すような楽曲に