【モデルプレス＝2026/01/31】俳優の藤岡弘、の三女であるモデルの藤岡舞衣が1月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。家族とのショットを公開した。【写真】芸能一家娘「パパとの距離感素敵」18歳バースデー家族ショット◆藤岡舞衣、父・藤岡弘、と2ショット公開舞衣は「18歳誕生日！大好きなお父さんと」とつづり、父の弘、との2ショットを公開。ティアラを身につけた舞衣が花束を手に持ち、弘、がケーキを持った様子を披露してい