East Of Edenが、全国ツアー＜East Of Eden Spring Tour 2026 〜 Growing 〜＞の初日が神奈川・KT Zepp Yokohamaにて幕を開けた。ライブでは、現在放送中のドラマ『AKIBA LOST』の主題歌で配信されたばかりの「The weight of choice」をステージ初披露。さらに、ライブならではのダイナミックなアレンジやカバー曲など、5人の個性がぶつかり合う圧巻のパフォーマンスでオーディエンスを圧倒したという。またこの日、6月10日にリリ