俳優の本田響矢が３１日、都内で写真集「ＥＣＨＯＥＳ」（幻冬舎刊、税込３８５０円）刊行記念プレス取材に登場した。全世代から注目を集める本田の１６０ページ完全撮り下ろしの写真集。完成品を見た本田は「やっとできたと思いました。どの写真を使うか、レイアウト、表紙やカバーの質、いろんなところに時間をかけてできあがった１冊なので、ホッとするような気持ち」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。撮影は「ずっと憧