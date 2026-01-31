Lucy¤¬¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢2026Ç¯4·î23Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCKAROLLICA ?¡Ù¤ÎÈ¯Çä¡¢¥Ä¥¢¡¼¡ãLucy Show 003 ¡ÁShout, Speed, Shake Your Rockarollica¡Á¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£Lucy¤Ï¡¢2004Ç¯¤Ëº£°æ¼÷¡ÊG, Vo¡Ë¡¢Kiyoshi¡ÊG, Vo¡Ë¡¢²¬ºêÃ£À®¡ÊDr, Vo¡Ë¤Î3¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯6·î9Æü¤Ë1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCKAROLLICA¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ãLucy Show¡ä¤ò³«ºÅ¡£2006Ç¯¤Ë¤Ï2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCKAROLLICA ?¡Ù