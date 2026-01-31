ヴォルフスブルク塩貝健人が存在感、相手をなぎ倒しながら強引なドリブルドイツ1部ヴォルフスブルクのFW塩貝健人は現地時間1月30日のブンデスリーガ第20節ケルン戦（0-1）で加入から2試合連続で途中出場した。チームは連敗を喫し、自身のドイツ初得点もお預けとなったが、後半頭から出場してゴールに迫る場面を何度も生み出した。エールディビジで今季12試合7得点という実績を残し、NECナイメヘンからの完全移籍でヴォルフスブ