【ニューヨーク＝木瀬武】３０日のニューヨーク金融市場で、金、銀の先物や株式が急落した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の次期議長にケビン・ウォーシュ元ＦＲＢ理事が指名されることになり、金融引き締めへの警戒感が広がった。金の先物価格（中心限月）の終値は１トロイ・オンス（約３１グラム）あたり４７４５・１０ドル（約７３万円）で、前日から１１・４％下落した。銀は７８・５３ドルで、３１・４％下落した。下げ