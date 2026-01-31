第９８回選抜高校野球大会（３月１９日から１３日間、甲子園球場）の選考委員会が３０日、大阪市内で開かれ、出場３２校が決まった。大会２連覇がかかる横浜と夏春連覇を目指す沖縄尚学が、ともに２年連続の選出。北信越大会王者の帝京長岡は初出場。２１世紀枠では、長崎西が７５年ぶり２度目、高知農が初めての出場となった。組み合わせ抽選会は３月６日。今大会から指名打者（ＤＨ）制が採用される。山梨学院菰田でＶへ…大