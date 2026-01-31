プロ野球・巨人の高梨雄平投手と井上温大投手が31日、宮崎に到着しました。両投手は去年コンディション不良などがあったため、実戦練習を経る必要があり、キャンプ3軍スタートとなっています。また、3軍には去年支配下を勝ち取りながらも、オフに育成契約となった外野手の笹原操希選手や、次世代の岡本和真選手との呼び声も高い、竹下徠空（らいあ）選手などが名を連ねています。会田有志3軍監督の指導のもと、このキャンプでどこ