吉備スマートICのアクセス道路と同時開通国道180号総社・一宮バイパスが2026年2月1日に延伸開通し、山陽道の吉備スマートICに接続します。【地図】岡山市第二の玄関！ 国道180号BPと山陽道スマートICを地図で見る総社・一宮バイパスは、岡山市北区から総社市に至る延長15.9kmの道路です。交通の混雑緩和や安全確保などを目的に整備が進められており、これまでに岡山市北区の楢津〜一宮山崎間1.5kmと、同・福崎（岡山総社IC）〜