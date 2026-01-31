犬が『人のニオイを嗅ぐ』心理５選 犬が人のニオイを嗅ぐとき、それは多くの場合、情報収集していると言われています。では、どのような気持ちで情報を収集しているのでしょうか。ここでは、犬が人のニオイを嗅ぐ心理を解説します。 1.相手のことを知ろうとしている 初対面の相手のニオイを嗅いでいるときは、犬流の挨拶をしている可能性が高いでしょう。「はじめまして、こんにちは」「あなたのことを教えてください」という