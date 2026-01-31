1月29日、櫻坂46・守屋麗奈がInstagramを更新した。【写真】雪だるまを前にした笑顔SHOTも公開守屋は、自身のInstagramアカウントにて、「冬休み」「#北海道」などと綴ると、雪景色をバックに撮影した色白の美肌際立つホワイトコーデSHOTや、雪だるまの前で笑顔を見せた写真など、北海道での思い出を掲載した。この投稿に対し、SNS上のファンからは、「雪が似合う」「白い妖精」「天使すぎる」「まさか雪の女神ですか」「れなぁと