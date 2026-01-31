歴史はエンターテインメント！かしまし歴史チャンネルへようこそ。「豊臣兄弟！」第4話で描かれたのは、織田信長が天下人への道を駆け上がるきっかけとなった、桶狭間の戦い。戦国史上最も有名な戦いといってもいいこの戦の名前を聞けば、「大雨に紛れた信長の奇襲」を思い浮かべる人が多いでしょう。しかし一次史料をひもとくと、どうやら実際には、まったく違う戦い方をしていたようなのです。（かしまし歴史チャンネル／川合章