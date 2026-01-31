なんとかは高いところが好き、なんて失礼な話。2024年に70周年を迎えた老舗デパート『大丸東京店』は、賢くツウな人ほど高いところを上手に活用していることをご存じでしょうか。どこも人が溢れかえる東京駅。そんな喧騒を忘れさせる癒しの穴場スポットをご紹介します。【12階】名店揃いのフロアで高コスパ店を発見『鶏繁大丸東京店』＠大丸東京店・レストランフロアまず空腹を満たすなら12階のレストランフロアへ。和洋中の名店