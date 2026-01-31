三重県紀宝町で、世界最大級のミカン「晩白柚（ばんぺいゆ）」の収穫が最盛期を迎えています。晩白柚は人の頭ほどの大きさのミカンで、直径20センチ以上、重さは2キロを超えるものもあります。収穫時期のピークを迎えた紀宝町井田の石本果樹園では、きょうも大きく育った実を丁寧に摘み取る作業が行われています。グレープフルーツに似たさっぱりとした味わいが特徴で、部屋に1つ置いておくと、さわやか