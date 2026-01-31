１０００人以上の市民らがサッカーのＰＫ（ペナルティーキック）の技術を競うイベントが大阪府守口市で開かれています。３０日、守口市で開かれているのは、サッカーのＰＫでゴールの数を競うイベント。健康に興味を持ってもらおうと守口市などが去年から開催していて、子どもから大人までの１０００人以上の市民らが参加。３人から５人でチームを組み、トーナメント式で対戦します。チームごとに選ばれた３人がボールを蹴