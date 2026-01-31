レクサス東名綾瀬の店内ウエインズトヨタ神奈川（横浜市中区）は２４日、「レクサス東名綾瀬」（綾瀬市）をオープンした。同社にとって９店舗目のレクサス新車店舗となる。約２２７０平方メートルの敷地には、ショールームや屋外展示場などを整備した。周辺都市からの好アクセスという強みを生かし、県央エリアの中核となる店舗にしていきたいという。同社の宮原郁生取締役会長は「綾瀬はスマートインターチェンジの開通によ