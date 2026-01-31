◆ちばぎん杯レジェンドマッチ柏レジェンド２―１千葉レジェンド（３１日、三協Ｆ柏）ちばぎん杯の第３０回を記念したレジェンドマッチが行われ、柏レジェンドが千葉レジェンドに２―１で勝利した。毎年恒例の柏と千葉によるプレシーズンマッチも今回で３０回目。千葉が１７年ぶりにＪ１へ戻ってきたこともあり、レジェンドマッチでも盛り上がりを見せた。当時のチャントがスタンドから飛び交う中、柏レジェンドが先制した。