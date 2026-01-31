巨人が３１日、２月１日から始まる春季キャンプを前に、宮崎神宮を参拝した。坂本勇人内野手は「あんまり大きな違いはないんですけど、今年はさらに『やらなきゃいけないな』という気持ちでスタートすると思います」と力を込めた。プロ２０年目。「レギュラーの時も今の状況でも毎年いい結果を出してやりたいという心境は変わらない」とし、キャンプへ向けて「しっかり自分を追い込んで。追い込めるところまで追い込みながら。