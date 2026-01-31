普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！「英邁」はなんて読む？「英」はみなさん知っている漢字でも、「邁」には馴染みがない方もいるでしょう。これは、人の資質に対する誉め言葉ですよ。いったい、「英邁」はなんと読むのでしょうか？正解を知