静岡県警は、2025年に県内で発生した詐欺の被害額が過去最悪で、初めて70億円を超えたと発表しました。県警によりますと、2025年の1年間で、県内では723件の詐欺被害が確認されていて、被害額は70億8639万円と初めて70億円を超え、過去最悪でした。そのうち警察官をかたる特殊詐欺の被害が242件と最も多く確認され、被害額も前年の3倍以上となる約23億円に増加しました。警察は詐欺電話の発信先の約7割は国際電話を悪用しているた