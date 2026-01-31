確定申告の受け付けが2月16日から始まるのを前に、税理士による無料の相談会が31日、山形市で開かれています。この無料相談会は確定申告の受付が2月16日から始まるのを前に、税について気軽に相談してもらおうと東北税理士会・山形支部が毎年、開いているものです。会場では、およそ100人の税理士が確定申告での書類の記入方法や税の計算方法などをアドバイスしていました。相談内容は、年金や医療費の控除に関するもののほか、近