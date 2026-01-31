衆議院選挙が公示されて最初の週末を迎え、候補者たちは各地で街頭に立ち、支持を訴えています。東海3県の25選挙区では102人が立候補を届け出ていて、公示後初の週末を迎えた30日、候補者は街中を練り歩いたり、買い物客で賑わう商店街や駅前で街頭演説をしたりと、支持拡大を訴えています。生活に直結する消費税減税などの「物価高対策」や「外国人政策」などを争点に、連立与党が過半数獲得か、野党が過半数割れに追い込む