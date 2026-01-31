【新華社東京1月31日】東京都内で29日午後、日本各界の有識者が集会を開き、高市早苗首相が台湾問題をめぐって誤った発言を重ね、地域の緊張をあおっているとして抗議した。出席者からは、高市氏の進める軍備拡張路線が、日本を戦争の泥沼に引きずり込む恐れがあるとの批判が相次いだ。鳩山由紀夫元首相は、高市氏の言動が「日中共同声明」を損ない、日中関係の深刻な後退を招いていると懸念を示した。「日本は歴史的に中国か