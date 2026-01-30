『津田健次郎PHOTOBOOK since1995』（講談社）が2026年3月14日に発売される。 【写真】『津田健次郎PHOTOBOOK since1995』先行カット 声優・俳優としてさらなる飛躍を遂げている津田健次郎。2025年には連続テレビ小説『あんぱん』や大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』など人気作に出演。現在はドラマ『ラムネモンキー』でトリプル主演を務めている。声