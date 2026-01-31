香川県は、県立アリーナを映像と音で彩るプロジェクションマッピングを来月（2月）13日から3日間実施すると発表しました。 【写真を見る】2月にバレンタイン “プロジェクションマッピング”あなぶきアリーナ香川で3日間【香川】 プロジェクションマッピングは県立アリーナ（あなぶきアリーナ香川）を活用した夜型観光を推進しようと、香川県などでつくる実行委員会が行うものです。 期間は来月（2月