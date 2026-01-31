瀬戸内地方はきょうも寒気が流れ込み寒い朝となりました。 【写真を見る】岡山県北はけさも降雪厳しい冷え込み続く積雪は上長田（真庭市）で平年の2倍の78cm【岡山】 午前8時ごろの真庭市蒜山では雪が舞い、厳しい冷え込みが続いています。 真庭市の上長田では、午前7時の時点で平年の2倍の78センチの雪が積もりました。 また午前7時までの最低気温は、和気町の和気で－5.5℃、真庭市の上長田で－5.4℃、奈義