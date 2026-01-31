京都出身の女性（39）は幼稚園のころからイジメられていた。だが、家族にも言わず1人で耐えていたという。中学受験のストレスで太ってしまい、卑屈な気持ちが消えない。就活の失敗と祖父の死をきっかけにひきこもり、「なんで普通になれないんだろう」と自分を責めた。一念発起して公務員試験を受けたが、失敗。再びひきこもってしまう――。（前後編の前編） 【画像】取材中に涙ぐんだ、ひきこもり経験者の藤原さん