広島市中区で火事があり、消防車１７台などが出動し消火活動が行われています。 消防によると午前１１時１０分ごろ広島市中区西十日市町で「二階建てのアパートから炎が見える」と付近の人から通報が相次ぎました。 消防車１６台 救急車１台が出動し消火活動が行われています。まだ現場の情報が入っておらず、けが人がいるかなどはわかっていないということです。 ※午前１１時半時点の速報段階での情報です。