＜ファーマーズ・インシュランス・オープン2日目◇30日◇トリーパインズGC サウスC（7765ヤード）、ノースC（7258ヤード・ともにパー72、米カリフォルニア州）＞今季開幕戦以来2戦ぶりの出場となる松山英樹は、初日に「64」の好発進。3位タイで迎えたこの日は、1バーディ・2ボギーの「73」とスコアを落とし、トータル7アンダー・18位タイに後退した。〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン秘密はどこに？この日は、ノースCより