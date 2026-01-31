北海道・旭川東警察署は2026年1月30日、旭川市の自称・建設作業員の男（28）を強要と傷害の疑いで逮捕しました。男は2025年12月7日午前5時ごろから午前6時ごろまでの間、交際する20代女性の自宅で、女性に包丁を向けて「スマートフォンのパスワードを教えろ」などと強要したうえ、拳で女性の顔面を殴りけがを負わせた疑いが持たれています。警察によりますと、女性は顔を打撲するなどをけがしましたが、いずれも全治1