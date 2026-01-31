＜インドネシア女子オープン初日◇30日◇ダマイ・インダGC（インドネシア）6453ヤード・パー72＞インドネシアゴルフ協会、韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）共催大会の第1ラウンドが終了した。日本勢は10人が出場している。【写真】清本美波さんがドレスアップしましたプロ4年目の23歳・奥山純菜、アマチュアの中嶋月葉が「67」をマーク。首位と2打差の5アンダー・3位タイ発進を決めた。高野愛姫も4アンダー・6位タイの好スタート