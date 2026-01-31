「全鳥取県民の妹」のキャッチコピーで知られる白濱美兎が、週刊SPA!発の写真集シリーズ第28弾『旬撮GIRL Vol.28』（発売中）の表紙を飾り、白く柔らかな肌と透明感あふれる魅力を披露した。今作は旬の美女6人を収録した大ボリュームの1冊となる。【写真】“しろうさぎ”のような透明感柔らか癒やしの白濱美兎白濱は2006年生まれ、鳥取県出身。2023年に開催された「美少女図鑑AWARD2023」で3冠を獲得し、一躍注目を集めた。