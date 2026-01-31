【モデルプレス＝2026/01/31】お笑いコンビ・銀シャリの鰻和弘が1月29日、自身のInstagramを更新。金髪にイメージチェンジした姿から再び黒髪に戻したことを明かし、注目が集まっている。【写真】42歳吉本芸人「印象変わる」1週間で再びイメチェン◆銀シャリ鰻、金髪から黒髪へ声帯ポリープ手術を受けた鰻は1月20日に「ポリープ手術トータルで1週間の休みだったので、金髪にしました」とつづり、金髪になっていく様子を公開。この