【モデルプレス＝2026/01/31】乃木坂46の梅澤美波が2月3日に発売する2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）より、封入特典ポストカードの第6弾が公開された。【写真】乃木坂キャプテン、透けニットから美くびれ輝く◆梅澤美波、透けニット姿披露6種類ある封⼊特典のラストとして解禁されたのは、ドールハウスのようなホテルの1室で撮影した、あざと可愛いフェミニンスタイルの梅澤。やわらか透けニットとふわふわヘアで、ҽ