女子プロボディボーダーの白波瀬海来（しらはせ・かいら）さん（28）が2026年1月24日、自身のインスタグラムを更新。透明感が際立つアップのショットを披露した。「コツコツとね」白波瀬さんは美容のことを紹介しつつ、アップのショットやガウンを着用したショットなど3枚の写真を投稿した。白波瀬さんは「普段から日焼けしまくるし、練習中はメイクもできない」「だからずっと綺麗でいたいなと思ってメンテナンスを定期的にやって