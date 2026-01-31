巨人が３１日、２月１日から始まる春季キャンプを前に、宮崎神宮を参拝した。昨年５月にソフトバンクから加入したリチャード内野手にとって、初めての巨人での春季キャンプ。参拝を終え、「緊張っす。初めてなので周りに聞きながら、どういった感じでやったらいいのか聞きながらやりたいと思います」と話した。レギュラーは白紙だが、中軸の一角としての期待も受ける大砲。「クリーンアップってチームの軸だと思うので。かと