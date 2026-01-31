巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が３１日、２月１日から始まる春季キャンプを前に、宮崎神宮を参拝した。「明日からスタート。リーグ優勝と日本一を目指して」と願いを込めた。巨人のユニホームを着て、いよいよ始まる春季キャンプ。同期間中にはシート打撃や紅白戦など実戦の機会が予定されており、ドラ１が実戦デビューする可能性は十分にある。「ゼロが一番なので、もちろんゼロに抑えたい。あとは