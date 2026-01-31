サウジアラビアジョッキークラブは２９日、サウジカップデー諸競走（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場）の出走想定馬を発表し、サウジカップでは１３頭の名前が挙がっている。日本調教馬は３頭。連覇を狙うフォーエバーヤング（牡５歳、栗東、矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が世界中の注目を集める。サウジＣのホームページでは「昨年２月に香港のレジェンド・ロマンチックウォリアーを倒したフォーエバーヤン