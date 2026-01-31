巨人の３軍・故障班キャンプ参加メンバーが３１日、キャンプ地の宮崎に到着した。故障明けのため、都城の３軍・故障班からスタートする井上温大投手は「まずは開幕ローテーションに入ることが目標」と、着々と準備を進める。昨季は２０試合に登板して４勝８敗、防御率３・７０。９月に左肘痛を発症し、そのままシーズンを終えた。今季の巻き返しを期す左腕は、オフのウェートトレーニングで体重が５キロ増。２７日のブルペン