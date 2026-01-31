1月15日に掛川市で起きたコンビニ強盗事件で警察は、現場から逃走していた44歳の無職の男を逮捕しました。強盗の疑いで逮捕されたのは、掛川市中に住む無職の男（44）です。警察によりますと、容疑者の男は1月15日未明、ファミリーマート掛川上内田店で、女性店員を包丁のようなもので脅し、パン2個を奪った疑いがもたれています。警察は事件発生翌日に映像を公開し、情報提供を呼び掛けるなどしていて、その捜査の中