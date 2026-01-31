巨人の戸郷翔征投手が３１日、宮崎神宮を参拝した。２月１日から始まる地元である宮崎でのキャンプを前に「今年はやらないといけない、という気持ちは強いですし、いい気持ちで宮崎に入れているので、しっかりファンの方の期待に応えられるように頑張りたいです」と意気込んだ。昨年は開幕投手としてスタートしながら２度の２軍降格も経験。「今まではワクワクした気持ちで来ていましたけど、今年は去年のこともありましたし、