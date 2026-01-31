年末年始やイベント続きで、ここ最近ずっと食べ過ぎてしまい罪悪感…1月後半、そんな気持ちになっている方も多いと思います。でも極端な食事制限は続かないし、お腹が空いてしまうのもつらいですよね。そんなときにおすすめなのが、低カロリーなのにボリュームたっぷりで満足感のあるスープです。今回は、ダイエット中でもがっつり食べられる、満足感たっぷりのスープレシピを3つご紹介します。 ▼つくれぽ400件超え！担々麺気分