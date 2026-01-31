１月３１日の東京１Ｒでヨルヴィックに騎乗して３着に入ったレイチェル・キング騎手が２Ｒで騎乗予定だったカージオイド（牡４歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父サトノダイヤモンド）が、トール・ハマーハンセン騎手に乗り替わることがＪＲＡから発表された。また、続く３Ｒのスティールヴォーグ（牡３歳、美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）も、キング騎手から田辺裕信騎手に乗り替わった。体調不良による検査のためで、６Ｒ以