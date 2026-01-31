１９日、貴州省貴陽市観山湖区にある自動車製造企業の工場で働く作業員。（貴陽＝新華社配信／袁福洪）【新華社北京1月31日】中国国家統計局サービス業調査センターと中国物流購買連合会が31日発表した1月の製造業購買担当者景気指数（PMI）は49.3で、前月より0.8ポイント低下した。