北海道せたな町の沖合いで漁船が行方不明となっている事故で、31日朝、新たに乗組員1人が発見されました。4人のうち2人の行方が分かっておらず、引き続き捜索が続けられています。31日午前8時すぎ、鵜泊漁港太櫓地区の北側の岩礁で、地元の漁業関係者が、乗組員・澤谷宏一さん（48）が倒れているのを発見しました。宏一さんは心肺停止の状態だということです。ひやま漁協に所属する「第二十八 八重丸」は29日、せたな町の鵜泊漁港