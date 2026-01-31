プロ野球・ロッテは松井稼頭央氏が臨時コーチとして都城春季キャンプに参加することを発表しました。松井氏は2月5日〜11日に臨時コーチとしてロッテの春季キャンプに加わります。松井氏は現役時代、西武と楽天で活躍。メジャーリーグでもプレーしました。楽天時代の2013年には球団初の日本一に貢献しています。スイッチヒッターからNPBで2090安打、MLBで615安打を放ち、日米通算2705安打を記録。2002年には打率.332、36本塁打、33