1月30日夜、新潟市中央区で79歳の男性が普通乗用車にはねられ死亡する事故がありました。警察は車を運転していた女を現行犯逮捕しました。事故があったのは新潟市中央区上所上の県道です。警察によりますと、30日午後6時20分すぎ、道路を横断していた吉田健二さん(79)が普通乗用車にはねられました。吉田さんは病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。この事故で警察は、普通乗用車を運転していた新潟市中央区の会社